La crisis del transporte público en Salta golpea de lleno a los estudiantes. Maripaz Portocarrero, referente de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), denunció que el aumento del boleto, las restricciones en el acceso al beneficio estudiantil y la eliminación del transbordo están dejando a miles de jóvenes sin posibilidad de cursar. “Hoy la realidad es que muchos estudiantes ya no tienen boleto y deben pagar de su bolsillo. Quien no puede hacerlo, abandona la carrera. Es un ataque directo al derecho a la educación”, afirmó.

Portocarrero fue categórica al señalar responsabilidades: “Esto no es solo decisión de SAETA, es el gobierno provincial el que permite y avala este ajuste. La Corte también falló a favor de las restricciones, mostrando que todo el aparato está en contra de los estudiantes”, denunció. La dirigente advirtió que detrás de cada boleto hay una historia de esfuerzo: jóvenes que estudian y trabajan, madres y padres que hacen malabares para sostener la carrera, y familias que ya no pueden afrontar el costo del transporte.

La movilización convocada para el miércoles 29 de abril en Plaza 9 de Julio busca visibilizar esta situación y frenar lo que Portocarrero considera el primer paso de un plan más profundo: “Si no frenamos ahora, después vendrán por las gratuidades de jubilados, discapacitados y otros sectores. Es una lucha de fondo contra SAETA y este gobierno que ajusta cada día más a las familias salteñas”.