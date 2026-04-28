El sector industrial de Salta encendió las alarmas ante la posibilidad de restricciones en el suministro de gas durante los meses de invierno, una situación que podría impactar de lleno en los costos de producción y en la continuidad de muchas actividades.

Desde la Unión Industrial de Salta advirtieron que, frente a eventuales cortes o limitaciones en el abastecimiento, numerosas empresas se verían obligadas a reemplazar el gas natural por combustibles alternativos, principalmente gas natural licuado (GNL) importado.

Según explicaron, el problema no está vinculado a la falta de gas en el país, sino a las limitaciones estructurales en la red de transporte hacia el norte argentino, lo que genera incertidumbre en un momento clave en el que las industrias deben definir sus contratos de abastecimiento y planificar la producción para los meses de mayor demanda energética.

En ese contexto, remarcaron que sectores como la industria cerámica, los ingenios azucareros y las empresas vinculadas a la minería serían los más afectados, debido a que dependen de procesos productivos continuos que no pueden interrumpirse sin provocar pérdidas económicas significativas o daños técnicos en sus instalaciones.

Además, alertaron que un incremento tan elevado en el costo de la energía podría trasladarse a precios, afectar la competitividad de las empresas locales frente a otras regiones del país y, en el peor de los casos, derivar en una reducción de la actividad o en recortes de personal.

Frente a este escenario, el sector reclama definiciones claras y medidas que garanticen el suministro energético en condiciones competitivas, al considerar que se trata de un factor clave para sostener el desarrollo productivo en la provincia.