Mientras las bolsas bajaban, los precios del petróleo subían más de un 2%, después de que Donald Trump rechazara la última propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, dejando sin perspectivas de alivio un bloqueo que mantiene el crudo muy por encima de los 100 dólares por barril.

El crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, avanzaba un 2,7% y se ubicaba de nuevo por encima de los 110 dólares por barril (111,17 USD). Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subía un 2,5% hasta los 98,78 dólares. Los precios se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto y han subido de forma constante a medida que se desvanecen las esperanzas de un acuerdo de paz inminente.

El analista de IG Tony Sycamore señaló que Teherán podría estar más presionado a llegar a un acuerdo pronto, ya que se espera que sus instalaciones de almacenamiento de crudo alcancen su capacidad máxima esta semana. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas: Trump descartó la última oferta iraní, que contemplaba la reapertura del estrecho a cambio de preservar su programa nuclear, condición inaceptable para Washington.