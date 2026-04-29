Estados Unidos busca frenar las exportaciones petroleras iraníes y forzar concesiones sobre su programa nuclear, en medio de una creciente tensión geopolítica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo económico por tiempo indefinido contra Irán con el objetivo de debilitar su economía, limitar sus exportaciones petroleras y aumentar la presión sobre el régimen en el marco de las negociaciones por su programa nuclear.

La medida fue definida tras reuniones estratégicas en la Casa Blanca, donde se evaluaron distintas alternativas frente al estancamiento diplomático con Teherán.

Golpe al petróleo y al comercio marítimo

El plan apunta a restringir el transporte marítimo hacia y desde puertos iraníes, afectando directamente una de las principales fuentes de ingresos del país: la venta de petróleo.

Desde Washington sostienen que esta estrategia de presión sostenida podría empujar a Irán a realizar concesiones en materia nuclear sin necesidad de una escalada militar inmediata.

La decisión ya comenzó a impactar en los mercados internacionales, con subas en los precios de la energía y una reducción del tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

Exigencias nucleares

La administración Trump exige que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos 20 años y acepte controles posteriores más estrictos.

Funcionarios estadounidenses consideran que la presión económica es actualmente la herramienta más efectiva para forzar una renegociación, frente a opciones más riesgosas como bombardeos o una retirada diplomática.

Escenario internacional en tensión

Las negociaciones permanecen bloqueadas y la incertidumbre aumenta ante la posibilidad de represalias iraníes o una mayor inestabilidad regional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que los sectores más duros del régimen iraní mantienen una fuerte influencia interna, lo que complica cualquier salida negociada.