El Gobierno apuesta a otro viaje presidencial para fortalecer el vínculo político y estratégico con Washington en medio del calendario electoral norteamericano.

El Gobierno argentino trabaja para concretar un nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.

Desde la Casa Rosada consideran probable un nuevo viaje de Milei a territorio norteamericano durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de profundizar la relación bilateral y reforzar los lazos políticos con la administración republicana.

Estrategia internacional

En Balcarce 50 monitorean de cerca el escenario electoral estadounidense, aunque aseguran que un eventual cambio en el equilibrio legislativo no modificaría la estrategia diplomática argentina.

La apuesta oficial se centra en consolidar una relación directa con Trump y su entorno político, utilizando como plataforma eventos vinculados a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde Milei ya construyó vínculos con sectores del conservadurismo internacional.

Seguridad, defensa y comercio

La agenda entre ambos gobiernos no se limita al plano político. Según trascendió, las conversaciones incluyen cooperación en seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad y comercio bilateral.

En las últimas semanas, referentes republicanos y funcionarios estadounidenses visitaron Buenos Aires para mantener reuniones con representantes del oficialismo, en una señal de acercamiento estratégico.

CPAC y próximos eventos

El Gobierno también evalúa impulsar futuras actividades de la CPAC en Argentina, como parte de una estrategia para posicionar al país dentro del espacio conservador global.

Además, Milei seguiría de cerca encuentros clave en Washington, el Capitolio y Mar-a-Lago, espacios donde podría volver a coincidir con Trump.

Relación prioritaria

El último encuentro entre ambos mandatarios ocurrió en marzo, durante una cumbre hemisférica en Estados Unidos. Desde entonces, en el oficialismo consideran prioritaria la consolidación de esta alianza, especialmente en un contexto internacional marcado por redefiniciones geopolíticas y comerciales.