La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, en una jornada que estará marcada por fuertes críticas al Gobierno y, especialmente, al proyecto de reforma laboral.

La marcha está prevista para la tarde del 30 de abril, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos en distintos puntos del centro porteño. El objetivo es confluir en una movilización masiva que exprese el malestar del sector trabajador.

El eje principal del reclamo gira en torno a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que los gremios consideran perjudicial para los derechos de los trabajadores. También cuestionan la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales en distintos sectores.

Durante el acto central se espera que hablen los principales dirigentes de la CGT y que se lea un documento con críticas al rumbo económico y social del Gobierno. La consigna de la convocatoria apunta a defender “el trabajo con derechos” y rechazar medidas de ajuste.

Además, la movilización se da en un contexto de creciente tensión sindical, con advertencias de posibles medidas de fuerza más contundentes en el corto plazo si no hay respuestas a los reclamos.