El Presidente reconoció un primer trimestre con caída de actividad e inflación elevada, pero sostuvo que la economía “empieza a levantar vuelo” y defendió el rumbo del plan económico.

La actividad se frenó en secoLa actividad se frenó en secoLa actividad se frenó en secoEn una entrevista previa con la Televisión Pública, Milei profundizó su diagnóstico y calificó al primer trimestre como “complicado” en materia inflacionaria. Además, anticipó que los indicadores sociales, especialmente la pobreza, mostrarán dificultades en este período antes de retomar una tendencia descendente.

El presidente Javier Milei reconoció que el inicio de 2026 fue adverso en términos económicos y pidió “paciencia” ante los indicadores recientes. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que, pese al deterioro de los últimos meses, el rumbo económico se mantiene firme y la recuperación comenzaría a evidenciarse a partir de abril.

“Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, expresó. En ese sentido, afirmó que “los datos son contundentes” y que la situación actual es mejor que la de 2023, aunque admitió que el proceso de mejora no impacta de manera uniforme en todos los sectores. “No todos están mejor”, señaló, al remarcar la heterogeneidad del escenario económico.

El pronunciamiento llegó luego de la difusión de cifras que reflejan una caída en la industria y la construcción durante febrero. Frente a ese contexto, el Presidente insistió en que el deterioro es transitorio y responde a factores específicos.

Según explicó, uno de los principales factores fue el impacto del proceso electoral de 2025, que generó una fuerte caída en la demanda de dinero y una dolarización de carteras. Esto derivó en una contracción de la liquidez y un aumento significativo de las tasas de interés.

“La actividad se frenó en seco”, afirmó, al describir el efecto del encarecimiento del crédito sobre el sector productivo. En ese marco, indicó que las empresas enfrentaron mayores necesidades de financiamiento para sostener su capital de trabajo, en un contexto de menor disponibilidad de recursos.

El mandatario también señaló que esta situación llevó a muchas compañías a postergar obligaciones fiscales para priorizar su operatividad. “Cuando se te caen los ingresos, la pregunta es si comés o pagás impuestos”, ejemplificó.

A estos factores internos se sumaron variables externas, como el impacto de conflictos internacionales en el precio del petróleo, además de la actualización de tarifas y cuestiones estacionales propias del inicio del año.

Pese a este panorama, Milei ratificó que no habrá cambios en la estrategia económica. “Los fundamentals siguen siendo sólidos”, aseguró, y reiteró el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

De cara a los próximos meses, el Presidente se mostró optimista. “La actividad a partir de abril va a mejorar”, sostuvo, y proyectó una combinación de mayor crecimiento, recuperación del empleo, mejora en los salarios reales y desaceleración de la inflación.