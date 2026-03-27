El operativo se realizó en barrio San Benito. Incautaron marihuana y cocaína. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaron un procedimiento durante un patrullaje preventivo en barrio San Benito, en la ciudad de Capital, donde demoraron a dos personas y secuestraron estupefacientes.

El operativo contó con la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de más de 66 dosis de marihuana y cocaína, en infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Las personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que intervino en el procedimiento.