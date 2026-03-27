Las estaciones de servicio ya exhiben los valores vigentes de nafta y gasoil en Salta..

Los precios de los combustibles en Salta registran variaciones entre las principales estaciones de servicio este viernes 27 de marzo de 2026. Tanto la nafta como el gasoil presentan diferencias significativas según la empresa, en un contexto marcado por la volatilidad de costos.

De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Energía de la Nación, los valores responden a múltiples factores: el precio internacional del crudo, la cotización del dólar y la carga impositiva. Esta combinación impacta directamente en el precio final que pagan los consumidores.