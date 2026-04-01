Un informe del Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.245 incidentes en todo el país. La crisis energética, alimentaria y la respuesta estatal marcaron el pico de conflictividad.

La conflictividad social en Cuba alcanzó uno de sus niveles más altos en lo que va del año. Durante marzo, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 1.245 protestas, denuncias públicas y expresiones de descontento, en un contexto atravesado por apagones prolongados, escasez de alimentos y una creciente presión estatal.

El informe, difundido por Infobae, señala que los cortes de electricidad, la falta de agua potable, la crisis del combustible y el aumento del costo de vida fueron los principales detonantes de las manifestaciones.

La Habana se consolidó como uno de los focos centrales de protesta, con al menos 54 manifestaciones presenciales y 70 grafitis antigubernamentales registrados en distintas ciudades. Los apagones impulsaron cacerolazos y protestas nocturnas bajo consignas como “Libertad”.

El episodio más tenso ocurrió el 13 de marzo en Morón, donde un grupo de manifestantes ingresó a una sede del Partido Comunista de Cuba y provocó destrozos antes de incendiar mobiliario y documentos. El OCC clasificó este hecho dentro de los 556 “desafíos al Estado”, una cifra que evidencia un aumento respecto de febrero.

Las fallas en los servicios públicos representaron otro eje crítico, con 179 protestas vinculadas a la crisis energética y de transporte. La escasez de combustible agravó la situación, limitando la movilidad y afectando la distribución de bienes básicos, mientras persistieron cortes prolongados de agua.

En paralelo, el organismo registró 159 acciones represivas, incluyendo la detención de más de 40 personas. Entre los casos más resonantes figura el de la influencer Ana Sofía Benítez Silvente, de 21 años, quien fue sometida a arresto domiciliario y amenazas judiciales tras un operativo de la Seguridad del Estado.

La crisis económica también se reflejó en 127 protestas relacionadas con alimentos e inflación. El deterioro del sistema de racionamiento y el encarecimiento del transporte impactaron directamente en los precios. Un informe de TV Azteca denunció además la presunta comercialización en dólares de ayuda humanitaria enviada desde México en tiendas vinculadas al conglomerado militar GAESA.

En el plano social, el OCC identificó 91 incidentes vinculados a jóvenes y familias, afectados por la emigración, el deterioro educativo y la presión cotidiana. Estudiantes universitarios protagonizaron una sentada en la escalinata de la Universidad de La Habana como forma de protesta.

La inseguridad también mostró señales de agravamiento, con 85 registros y al menos 27 muertes asociadas a hechos violentos, incluyendo casos de violencia de género y delitos graves. El informe advierte sobre el crecimiento de grupos delictivos organizados.

En materia sanitaria, 29 reportes expusieron el colapso del sistema de salud, marcado por la falta de medicamentos, insumos básicos y personal especializado, además de cortes eléctricos que afectan la atención hospitalaria.

El déficit habitacional sumó otras 19 denuncias, en medio de propuestas estatales como la reutilización de contenedores marítimos como viviendas y la falta de soluciones para damnificados por desastres naturales.

Contexto internacional

Hacia el cierre del mes, el arribo del buque ruso Anatoly Kolodkin coincidió con declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien flexibilizó su postura sobre el envío de petróleo a la isla.

Según el analista Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, el crudo recibido permitiría producir diésel suficiente para entre 10 y 12 días de consumo nacional, lo que podría aliviar de forma temporal la crisis energética.

No obstante, el OCC advierte que las causas estructurales del descontento permanecen intactas, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas protestas en el corto plazo.