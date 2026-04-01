El operativo fue realizado por Seguridad Vial durante un control de rutina. El vehículo tenía requerimiento judicial vigente en Mendoza.

Un procedimiento de control vehicular terminó con el secuestro de una camioneta y la demora de su conductor en General Pizarro, tras detectarse que el rodado tenía pedido de secuestro activo.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Sección Seguridad Vial de Apolinario Saravia sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 155, en el marco de controles preventivos.

Durante la inspección, los agentes verificaron los datos de una camioneta y constataron que registraba un pedido de secuestro vigente emitido en la provincia de Mendoza.

Ante esta situación, el conductor —un hombre mayor de edad— fue demorado y el vehículo quedó inmediatamente incautado, ambos a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, que avanzará con las actuaciones correspondientes para determinar el origen del rodado y la situación legal del involucrado.