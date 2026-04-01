El homenaje por el 44° aniversario comenzará este 1 de abril a las 18. Habrá festival musical, vigilia patriótica y el tradicional chocolate caliente para los asistentes.

La ciudad de Salta se prepara para una nueva vigilia patriótica en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, en el marco del 44° aniversario.

Las actividades comenzarán este miércoles 1 de abril a las 18:00 en el Campo Histórico de la Cruz, donde el Ejército Argentino ofrecerá chocolate caliente a los presentes, en una de las tradiciones más convocantes de la jornada. Desde la organización solicitaron a los vecinos asistir con su propia taza para agilizar la distribución.

Festival de bandas y vigilia

En paralelo, se desarrollará un festival de bandas que acompañará la vigilia. Participarán agrupaciones musicales del Ejército Argentino, la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario, con un repertorio de carácter patriótico y popular.

Las actividades culturales se extenderán hasta las 23:30. Luego, a la medianoche, se entonarán el Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas, en uno de los momentos más emotivos del homenaje.

El cierre estará marcado por el encendido de antorchas a cargo de familiares de los caídos.

Acto central y desfile

El jueves 2 de abril se realizará el acto central, también en el Campo de la Cruz. El desfile oficial comenzará a las 10:00 y contará con la participación de veteranos, fuerzas de seguridad e instituciones civiles.

En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al predio del Ejército Argentino ubicado sobre Avenida Bolivia.