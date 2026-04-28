El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó en el centro de una investigación judicial tras ser acusado de ocultar propiedades en Estados Unidos por un valor superior a los 2 millones de dólares.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas avanzó en la causa y pidió su indagatoria al detectar inconsistencias en su declaración jurada, donde no habría informado al menos tres inmuebles ubicados en Miami.

Según la investigación, las presuntas irregularidades no se limitan a la omisión de bienes, sino que también se analizan posibles maniobras a través de sociedades offshore y movimientos financieros en el exterior, lo que podría configurar delitos como enriquecimiento ilícito o evasión.

El caso genera especial impacto por el rol que ocupa Vázquez, ya que está al frente del organismo encargado de controlar la evasión fiscal, lo que profundiza las críticas y la dimensión política del escándalo.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si avanza con la citación a indagatoria y cómo continúa el expediente, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre la transparencia de funcionarios del Gobierno.