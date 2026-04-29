En diálogo con nuestro medio, el secretario general de DASA, Fabián Gallardo, describió la situación crítica que atraviesan docentes y trabajadores no docentes en Salta. “La plata no alcanza, todos lo sabemos, pero lo importante es qué hacemos al respecto”, señaló, subrayando que el gremio busca soluciones concretas y no solo denuncias.

Gallardo destacó la importancia de la Asamblea Provincial convocada en la capital, con la participación confirmada de 20 delegados que representan a casi todos los departamentos de la provincia. “Eso implica una representatividad real”, afirmó, remarcando que el objetivo es discutir la reincorporación laboral y la necesidad de que cada cargo sea cubierto por personal capacitado y con mérito propio.

El dirigente puso en valor el rol del personal de maestranza, muchas veces invisibilizado, pero esencial en el funcionamiento escolar: “No solo limpian, también cocinan, acompañan y cumplen funciones pedagógicas. Si falta uno, la educación no funciona”. En ese sentido, resaltó las capacitaciones en manipulación de alimentos y en prevención de violencia escolar que impulsa el gremio.

Gallardo también advirtió sobre el avance de la violencia en las escuelas, con casos graves como el ocurrido en Orán, donde un alumno apuñaló a otro. Frente a esto, DASA lanzó programas de ciberacoso escolar y capacitaciones conjuntas para docentes, directivos y personal de apoyo. “No se trata de imponer ni de exigir, sino de dar soluciones. Cuando hay respuestas reales, cambia todo”, sostuvo.

Finalmente, el secretario general llamó a la comunidad educativa y a los medios a acompañar la asamblea: “Será histórico. Por primera vez, el personal de maestranza de 20 departamentos se reúne con propuestas claras. Queremos brindar soluciones, no problemas”.

Entrevista completa: