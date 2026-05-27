El Gobierno nacional salió a aclarar que el proyecto denominado “Gemelo Digital Social” no mantiene ningún vínculo con empresas relacionadas al empresario tecnológico Peter Thiel, luego de versiones y cuestionamientos que comenzaron a circular en redes sociales y sectores políticos.

Desde la Casa Rosada señalaron que la iniciativa es desarrollada por organismos estatales y que su objetivo apunta a mejorar la administración de datos y el diseño de políticas públicas mediante herramientas digitales y sistemas de análisis de información.

Las aclaraciones oficiales surgieron después de que distintos dirigentes y usuarios vincularon el proyecto con compañías tecnológicas asociadas a Peter Thiel, empresario conocido por su participación en firmas de inteligencia artificial, análisis de datos y seguridad tecnológica. El Gobierno negó esas versiones y sostuvo que “no existe ningún tipo de relación contractual ni participación empresarial”.

El denominado “Gemelo Digital Social” busca construir modelos virtuales basados en información estadística y social para planificar políticas públicas, evaluar escenarios y optimizar recursos estatales. Sin embargo, el proyecto generó debate por posibles implicancias relacionadas con privacidad, manejo de datos y control estatal.

Desde sectores opositores y organizaciones civiles reclamaron mayores precisiones sobre el alcance de la iniciativa, los mecanismos de protección de datos personales y las empresas involucradas en el desarrollo tecnológico.

Mientras tanto, el oficialismo insiste en que se trata de una herramienta de gestión moderna y niega cualquier conexión con compañías extranjeras o estructuras privadas vinculadas a Peter Thiel.