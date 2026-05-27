Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas argentinas crecieron un 32,6% durante el primer cuatrimestre del año y alcanzaron el mejor desempeño para ese período en los últimos 13 años, según datos difundidos por el sector pyme.

El informe señala que entre enero y abril aumentaron tanto el volumen exportado como la cantidad de empresas que lograron vender productos al exterior. Los sectores con mejor rendimiento fueron alimentos, manufacturas industriales, productos regionales y economías vinculadas al agro.

Desde las cámaras empresariales destacaron que la mejora estuvo impulsada por la recuperación de algunos mercados internacionales, la mayor competitividad cambiaria y la búsqueda de nuevos destinos comerciales para la producción nacional.

Además, el reporte remarca que las exportaciones pyme representan una fuente clave de generación de empleo y divisas para distintas regiones del país, especialmente en provincias donde predominan las economías regionales y la producción industrial de pequeña escala.

Pese a los números positivos, empresarios del sector advirtieron que todavía persisten dificultades relacionadas con costos logísticos, financiamiento y presión impositiva. También señalaron que la estabilidad económica será determinante para sostener el crecimiento exportador durante el resto del año.

El crecimiento registrado en el primer cuatrimestre fue considerado uno de los mejores indicadores para el sector pyme en más de una década y generó expectativas positivas sobre la evolución de las ventas externas en los próximos meses.