Una palabra que pesa más que otras

Hay términos que cargan un eco emocional, y cáncer es uno de ellos. Muchos lo dicen en voz baja, otros prefieren evitarlo. Pero cada 4 de febrero, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, nos recuerda que hablar también es prevenir. En ese espíritu, la voz del Dr. Claudio Martín, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, llega como un puente entre el miedo y la información.

Qué es el cáncer, explicado sin tecnicismos

El doctor lo describe con una claridad que desarma temores: células que un día dejan de comportarse como deberían y empiezan a crecer por su cuenta, buscando sobrevivir. “Las células quieren vivir, como nosotros”, dice.

En Argentina se diagnostican 130 mil casos por año, y sigue siendo una de las principales causas de muerte. Pero la ciencia cambió el panorama: hoy muchos pacientes viven más y mejor gracias a diagnósticos tempranos y tratamientos modernos.

La prevención: lo que sí está en nuestras manos

Martín insiste en que hasta el 40% de los tumores pueden evitarse con hábitos simples:

No fumar

Comer más frutas, verduras y pescado

Reducir carnes rojas y ultraprocesados

Mantener un peso saludable

Hacer actividad física

Usar protección solar

Vacunarse contra HPV y hepatitis B

Son decisiones cotidianas que, sumadas, hacen una diferencia enorme.

Los estudios que no conviene postergar

La detección temprana sigue siendo la herramienta más poderosa. El doctor repasa los controles clave:

Mamografía desde los 40 años

desde los 40 años Papanicolau y control ginecológico sin límite de edad

sin límite de edad Chequeo urológico en hombres desde los 50

en hombres desde los 50 Colonoscopía a partir de los 50

a partir de los 50 Examen de piel anual

anual Tomografía de baja dosis en fumadores

“Si un paciente está en buen estado general, no hay edad para dejar de controlarse”, remarca.

La revolución silenciosa: inmunoterapia y tratamientos personalizados

Martín explica que hoy, antes de decidir un tratamiento, se analiza si el tumor tiene mutaciones específicas. Eso permite usar pastillas dirigidas o terapias biológicas que cambiaron por completo el pronóstico de muchos cánceres.

La inmunoterapia, por su parte, ya forma parte de la práctica diaria y ha permitido curar casos que antes eran imposibles de revertir.

nombrarlo también salva vidas

El doctor lo resume con una frase que vale más que cualquier estadística:

“El cáncer se puede prevenir, se puede tratar y, si se detecta a tiempo, muchas veces se puede curar.”

La entrevista termina, pero queda flotando una sensación distinta: la de haber corrido un poco el miedo para dejar entrar información, claridad y, sobre todo, esperanza.

Escuchá la entrevista completa: