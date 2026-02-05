Un carnaval con identidad propia

El Mercado Artesanal de Salta, punto obligado para turistas y salteños que buscan artesanías auténticas, se prepara para vivir días intensos de celebración. Su director, Mario Luna, adelantó una programación que combina talleres, homenajes y rituales tradicionales, todo en un ambiente familiar y profundamente ligado a las raíces culturales de la provincia.

“Es un lugar emblemático, donde se puede apreciar lo mejor de nuestros artesanos”, destacó Luna, subrayando que el carnaval allí se vive “como lo hacían nuestros abuelos”.

Talleres y coplas para abrir la celebración

Las actividades comienzan este miércoles 4 de febrero, de 17 a 19, con un taller gratuito de construcción de caja coplera. La demanda superó todas las expectativas: el cupo inicial de 24 personas debió ampliarse a 38.

Al finalizar, habrá chayada de cajas y ronda de copleros, abierta a todo público. “Es libre y gratuito, invitamos a todos los salteños y a quienes aman nuestras tradiciones”, remarcó Luna.

Jueves de comadres con homenaje incluido

El jueves 12 de febrero, desde las 19, el Mercado celebrará el tradicional Jueves de Comadres. A las 20 se realizará un homenaje al coplero Severo Báez, recientemente fallecido. Habrá participación de copleros, proyección de un video y entrega de una placa a su familia.

La jornada cerrará alrededor de las 21.30 con una chaya de trajes de la comparsa Los Haleres del Mercado Artesanal, integrada por artesanos y amigos del espacio, y un convite en el mojón del predio.

El sábado 14: música, rituales y el gran entierro del carnaval

El festejo mayor llegará el sábado 14 de febrero, desde las 11, con venta de comidas y la actuación de artistas amigos del Mercado: Daniel García, Ilusión Salteña, Tigo Corregidor, entre otros que se irán sumando.

A las 14.30 se realizará un ritual de la comparsa Los Incas del Tawantinsuyo, y a las 15 tendrá lugar el gran entierro del carnaval, ceremonia a cargo del artesano Avino Ciares, quien ofrecerá ofrendas al mojón y a la Pachamama.

Un espacio para disfrutar en familia

Luna remarcó que el Mercado Artesanal es un lugar ideal para celebrar en un ambiente íntimo y seguro. Está permitido el juego con nieve y talco, pero no con pintura, debido al valor patrimonial del edificio.

“Queremos que las familias vengan a divertirse, cantar, bailar y vivir el carnaval como lo hacían los salteños de antes”, expresó.

Artesanía auténtica y precios justos

Pese a la baja del turismo internacional, el Mercado sigue siendo un polo de atracción. Allí venden sus productos unas 400 familias artesanas de toda la provincia: Puna, Valles Calchaquíes, Chaco salteño, comunidades originarias y artesanos urbanos.

Luna destacó que los precios son accesibles y sin intermediarios: “El salteño sabe distinguir un poncho auténtico, un buen cinto, una cerámica bien cocida o una cestería de calidad”.

Escuchá la entrevista completa: