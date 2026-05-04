La provincia de Salta y gran parte del país atraviesan una situación de alerta sanitaria por el aumento de casos de gripe, en un contexto marcado por bajos niveles de vacunación y una alta circulación de virus respiratorios.

Según especialistas, la combinación de una cobertura insuficiente de la vacuna antigripal y la presencia simultánea de distintos virus, como influenza, virus sincicial respiratorio y otros, está generando un incremento sostenido de consultas médicas y cuadros respiratorios. En la provincia ya se registran más de 6.300 casos de síndrome gripal en lo que va del año.

En ese escenario, el bajo nivel de vacunación aparece como uno de los factores más preocupantes. Las autoridades sanitarias advierten que muchas personas que integran grupos de riesgo aún no se aplicaron la dosis, lo que aumenta las probabilidades de cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Además, profesionales de la salud señalan que la circulación viral se adelantó este año, lo que agrava la situación de cara al invierno, cuando suelen incrementarse las enfermedades respiratorias. Incluso, en algunos centros de salud se reporta una alta demanda de atención, con predominio de consultas por síntomas gripales.

Frente a este panorama, insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes, que son los grupos más vulnerables.

El contexto sanitario mantiene en alerta al sistema de salud, que se prepara para un posible aumento de casos en las próximas semanas si no se logra mejorar la cobertura de vacunación y reducir la circulación de los virus.