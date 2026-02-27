Gimnasia y Tiro será el encargado de abrir una nueva fecha del torneo cuando reciba hoy, desde las 22:00 en el estadio Michel Torino, a Almagro, en un duelo clave para sostener su condición de único líder de la zona. El equipo salteño llega con puntaje ideal tras ganar sus dos primeros partidos, una marca que comparte solo con Acassuso y Mitre, aunque ambos compiten en la zona A.

El presente del “Millonario” se apoya en un funcionamiento sólido y en la aparición de un goleador en racha: Lautaro Gordillo, autor de tres tantos en apenas dos fechas, que se convirtió en la carta ofensiva más determinante del equipo.

La idea de Quiroz: localía fuerte y equipo de memoria

Bajo la conducción de “Tete” Quiroz, Gimnasia sostiene una premisa que viene desde el Federal A: hacer de la localía un factor decisivo. El cuerpo técnico considera que mantener la fortaleza en casa es clave para sostener el protagonismo en el torneo, por lo que esta noche el equipo saldrá “de memoria”, con los once que mejor rendimiento mostraron en el arranque.

Formación confirmada:

Joaquín Papaleo; Ivo Chávez, Manuel Guanini, Adolfo Tallura y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Silvetti, Walter Montoya y Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Lautaro Gordillo.

Entradas y apuesta dirigencial

La dirigencia decidió mantener los precios de las entradas para este encuentro:

• Populares: $32.000

• Plateas: $47.000

El objetivo es incentivar a los hinchas a asociarse bajo la modalidad de socios de fútbol, que ofrece beneficios y descuentos, especialmente en un torneo donde la presencia del público se volvió un factor clave para el rendimiento del equipo.

Lo que está en juego

El partido no solo representa la posibilidad de seguir arriba en la tabla, sino también de consolidar una identidad de juego que Gimnasia viene construyendo desde hace meses. Con un plantel que combina experiencia, solidez defensiva y un ataque efectivo, el “Albo” quiere sostener su envión y marcar distancia en un grupo competitivo.