Con el inicio del ciclo lectivo, la Universidad Nacional de Salta habilitó las inscripciones para los cursos del Centro de Lenguas, una propuesta que cada año convoca a salteños interesados en ampliar sus competencias comunicacionales y fortalecer su perfil académico y laboral.

El programa ofrece formación semestral extracurricular, con certificación universitaria y docentes especializados. La oferta incluye idiomas tradicionales como inglés, francés, alemán, italiano y portugués, además de propuestas que amplían el horizonte cultural: quechua, coreano, chino, japonés y Lengua de Señas Argentina. Las clases están dirigidas a personas mayores de 18 años, sin necesidad de ser estudiantes regulares de la UNSa.

Los cursos apuntan al desarrollo integral de las cuatro habilidades lingüísticas —comprensión, oralidad, lectura y escritura— y se complementan con opciones orientadas al ámbito laboral, como inglés para negocios o francés para gastronomía. También se dictan talleres exprés de corta duración para quienes buscan una aproximación inicial a idiomas como quechua o coreano.

Las inscripciones se realizan a través del SIU Guaraní, y el período de pago estará habilitado del 16 al 29 de febrero. Las clases comenzarán en marzo, con modalidades presenciales en el campus de zona norte y virtuales mediante la plataforma Zoom.