En una noche encendida, Salta Basket se impuso con autoridad sobre Huracán por 100 a 80, en un partido donde la visita mostró una efectividad demoledora y nunca dejó reaccionar al rival. Chancellor Hunter fue la figura destacada con 21 puntos, siendo el faro ofensivo del equipo.

Desde el arranque, los salteños marcaron el ritmo: Hunter lastimó en cada ataque y Nicolás Álvarez se adueñó de la defensa. Aunque Huracán encontró respuestas en Martín Irrutia, la puntería de Salta desde los 6,75 (5 de 7 en el primer cuarto) inclinó rápido la balanza para cerrar el parcial 35-22.

En el segundo cuarto, el conjunto dirigido por Ricardo De Cecco mantuvo la intensidad y repartió el goleo. Huracán tuvo momentos de buen básquet, pero la planilla de la visita fue contundente: 58% en dobles, 50% en triples y 86% en libres. Con esa eficacia, Salta Basket se fue al descanso arriba por 57-39.

El local intentó reaccionar en el tercer período y logró achicar la diferencia, pero nunca pudo ponerse a tiro. Cada vez que se acercaba, Salta buscaba a Hunter y volvía a escaparse, cerrando el cuarto 74-54. Los últimos diez minutos fueron más de trámite: Huracán no encontró caminos y Salta administró la ventaja hasta sellar el 100-80 definitivo.

Una victoria sólida, de esas que levantan el ánimo y confirman que el equipo salteño está para dar pelea.