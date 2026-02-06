El meteorólogo Edgardo Escobar informó que la provincia de Salta atraviesa una jornada marcada por fuerte inestabilidad debido a la interacción de aire húmedo, la influencia de la Alta Boliviana y un frente frío semiestacionario que avanza desde Tucumán.

Según detalló, la ciudad de Salta permanece bajo alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de ráfagas, caída ocasional de granizo y acumulados que podrían superar los 20 a 50 milímetros. La mañana se presentó más tranquila, pero Escobar advirtió que “las condiciones pueden cambiar en cualquier momento”.

En Metán, una de las zonas más afectadas, se registraron 202 milímetros entre las 21 h y las 9 h, un volumen excepcional que generó preocupación.

De acuerdo con los servicios meteorológicos consultados, para este fin de semana en Salta se esperan:

• Sábado: chubascos tormentosos, mínima de 18°C y máxima de 25°C.

• Domingo: lluvias débiles y cielo nuboso, con temperaturas entre 19°C y 26°C.

Escobar anticipó además un descenso de temperatura debido al ingreso del frente frío, que estabilizará la atmósfera hacia el domingo por la tarde.

“Hoy será el día más complicado. El sábado seguirá inestable y el domingo mejora, aunque con algunas precipitaciones aisladas”, resumió.

