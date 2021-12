Encontraron al hombre de 76 años que se había perdido en el cerro de la virgen

Oscar Castro estuvo desaparecido durante casi 7 días

Desde el martes 14 de diciembre que el señor mayor de 76 años se encontraba extraviado. 7 días después, luego de un gran operativo de búsqueda apareció y aparentemente se encontraría en buen estado de salud. Para comentar más detalles, Germán Cruz, periodista de Cerrillos, contó detalles exclusivos luego de ser uno de los primeros en llegar al lugar.

“Calculo que la distancia a la que lo encontraron es a 5 km. Por lo que ví en la foto que se tomó puedo decir que Oscar, el abuelo de 78 años caminaba en sentido al ex aunor, pero no creo que sean más de 5 km, los que nos explicaban los brigadistas es que es una zona que no frecuenta la gente”, empezó afirmando Cruz.

Además, en cuanto a la sorprendente noticia de que fue encontrado con vida, el periodista dijo que “realmente llama la atención”. “Demoraron 7 días, pero Oscar está con vida, es un milagro de la virgen. Nos preguntamos cómo sobrevivió sin agua ni comida ni nada, recordemos que se perdió haciendo turismo”.

Finalmente, Cruz comentó cómo fue encontrado y en qué condiciones estaba: “Fue él quien habló y dió la voz a un brigadista. El aliento le dio para que escuchen su voz y den con él. En este momento estaría a punto de ser trasladado en ambulancia al nosocomio en un estado de salud óptimo, se lo estaba sacando en camilla, es un lugar de difícil acceso, calculo entre 45 minutos 1 hora hasta la llegada del lugar donde estaba”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: