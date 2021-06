Ferdy García Bes: “Aunque me invitaran, no desfilaría delante de Alberto Fernández”

“Personalmente estoy muy confundido porque se ha politizado tanto esta fecha que un homenaje al General Güemes como un desfile ahora no se puede hacer”, arrancó opinando el Doctor Ferdy García Bes. Siempre alegando que opina desde su óptica, dijo que la pandemia se está utilizando para ocultar otras cuestiones, como la grave situación económica del país.

Un 17 de junio atípico, sin la emoción del tradicional desfile en honor al fallecimiento del héroe gaucho es lo que vivirá el pueblo salteño este 2021. Al respecto Ferdy contó: “Voy a ir a misa, rezar por el alma del General Güemes y todos los gauchos que participaron de la epopeya Güemesiana”. Lo llamativo de este año es que el Presidente Alberto Fernández arribará a la provincia para participar de los actos, sobre esto Ferdy dijo: “Aunque me invitaran, no desfilaría delante del presidente porque actúa contra los intereses nacionales. Tengo el derecho como ciudadano de no ir”.

Durante la semana desde la intendencia de Salta, se tomó la decisión de hacer un homenaje al General Güemes en la Plaza España. Se colocó una pieza de hierro con la figura del héroe. Como consecuencia se desencadenaron algunas críticas y diversas opiniones al respecto. García Bes contó que en 1810 con la Revolución de mayo, España estaba invadida por Francia, “entonces nos independizamos de Francia”. También que entre los análisis que hacían San Martín, Belgrano y Güemes, entra en el podio la monarquía. “No hay controversia con España, es tierra madre. Lo que hay que buscar es la armonía”, recomendó. Y aclaró que hay que rescatar lo bueno, como el catolicismo que hoy profesamos.

Por otra parte hizo una crítica a la actualidad del país y opinó: “Hay que tomar consciencia de que este país está agonizando, si no buscamos un norte en común nuestro nietos no van a tener país”. Hizo referencia a que los que hicieron el país, lo pensaron antes con las ideas claras. También sumó que hoy no se enseña sobre Güemes porque es un arquetipo católico y la problemática es que hay un alejamiento de Dios. Atribuyó que debido al desconocimiento de la población se tuvo que nombrar como Héroe Nacional al General, mediante una ley: “Güemes no fue valorado porque no se lo conocía en profundidad porque se lo ocultó”.

Finalmente sobre la gobernación del General Martín Miguel de Güemes contó que fue uno de los primeros sindicalistas que protegía a los que trabajaban con él. Se dice que fue un gobernante absolutamente prodigo con su gente, ya que luchaba para que cada trabajador tenga su propia chacra. “No repartía subsidios, la gente debía trabajar. El que no quiera trabajar que no coma. No se pueden tener manifestaciones de cinco cuadras de gente pidiendo planes y después no podemos marchar los gauchos”, finalizó el doctor Ferdy García Bes.

