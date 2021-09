Gabriela Bardi, mamá de Luján Aguirre: “Mi hija y Paula le decían a Mulki que deje de molestar a Demitrópulos”

Bardi dialogó con todo el equipo de “Máxima Tarde”

Por empezar, la mamá de Luján comenzó contando que continúan luchando para conseguir un objetivo muy importante en el caso: “Pedimos el cambio de caratula para que pase de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual”. En cuanto al momento en que sucedieron los hechos, Bardi dijo que a pesar de los reclamos de las chicas de que Mulki no molestara a Demitrópulos y lo deje manejar tranquilo, este “siguió haciéndolo y terminaron chocando”.

Por otro lado, la señora se refirió a la convocatoria que se está haciendo para mañana en busca de justicia, en donde cualquiera puede acercarse y participar: “Estoy convocando a todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, organizaciones de hijos, y la población en general, para que puedan acompañarnos mañana en la reunión y diagramar bien la marcha del lunes a las 19:30 Hs en la plaza 9 de julio”.

Además, en cuanto a si hubo comunicación con las familias de Demitrópulos y Mulki, la mamá de Paula afirmó que “del lado de Mulki no se contactó nadie, ni un mensaje de texto ni nada”, mientras que por el otro lado, “la madre de Demitrópulos si le mandó un mensaje de condolencias, eso fue todo”.

Finalmente, la mujer comentó algunos detalles sobre la manera en que se está llevando a cabo el proceso judicial: “El celular no me lo entregaron, tiene la pantalla destrozada, y lo están reteniendo para pericias pero no las podrán hacer si no lo que arreglar. Yo quería confiar en la justicia, pero definitivamente al dejar en libertad a Mulki , me da vergüenza la justicia de Salta”

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente link: