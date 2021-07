Godoy: “Si una provincia no gastó plata es obvio que no va a tener déficit y si súper habit”

El Diputado Provincial Santiago Manuel Godoy dialogó con Máxima Tarde y opinó sobre los temas que hacen a la actualidad de la provincia de Salta.

Según la ley los partidos políticos pueden iniciar su campaña un mes antes del acto eleccionario, sin embargo en Salta hay algunos candidatos que ya están en la tarea de repartir flyers, dialogar con la gente o los medios de comunicación. Al respecto el Diputado Provincial Manuel Santiago Godoy opinó que si la justicia no hace nada es porque no lo toma como campaña electoral.

“A partir de las declaraciones del Ministro de Hacienda es imposible que la provincia tenga equilibrio fiscal”, dijo el Diputado. Agregó que ayer entraron 380 millones de pesos y no se ha gastado plata de la provincia. Además se permitió refinanciar la deuda que se contrajo en la gestión de Urtubey y el pago que habría que hacer este año, se pospuso para dentro de 2 años. Y planteó que la plata que se estaba ahorrando para la deuda, está disponible para ser usada. “En época de pandemia es razonable que haya déficit porque en una situación excepcional hay que gastar de más”, añadió.

“El Ministro dijo que hay déficit, yo dije que hay súper habit”, opinó. Y agregó que sucede esto en la provincia porque Nación le proporcionó todo para la parte social. Además también dio préstamos blandos y créditos para el sector privado. Por otra parte dio su opinión sobre la justicia salteña y dijo: “La justicia le debe a los salteños miles de cosas”. E hizo referencia a que la justicia debe dejar de divulgar cosas que no son ciertas, investigar cosas que se investigaron mal, como el crimen de Jimena Salas. “Hay justicia cuando la justicia es rápida”. “Si tenés una provincia que no gastó plata es obvio que no va a tener déficit y si súper habit”, explicó.

“El gobernador hizo un plan político con mucha picardía”, dijo. Explcó que el actual gobernador Gustavo Sáenz, armó dos frentes y pensó que así podría abarcar el espectro ideológico de la provincia. “Por un lado el Partido Justicialista y por el otro lo puso a todos los del PRO, más Cambiemos y a su vez se dividieron. Más Frente de Todos y la izquierda que va divida en dos. Entonces ¿Quién ganará?”, dijo. También opinó que para el 15 de agosto vamos a estar igual en cuanto a la situación epidemiológica. Además agregó que hay mucha gente humilde que elije no vacunarse porque le han inculcado que es un veneno. “La provincia debería hacer más publicidad de la vacuna”, sugirió

Sobre la reforma constitucional que se está pensando dijo que no le parece que sea lo correcto. Planteo que si se aprueba que se haga esta reforma, la justicia empeorará y sugirió que debería quedar como está ahora. También dijo que si se reforma la Constitución, la única forma de sacar a un juez será iniciándole un juicio político.

Hace unos días propusieron a Javier Cancinos, padre de Santiago, como auditor de la provincia. Al respecto el diputado opinó que Cancinos parece cumplir con todas las aptitudes para el puesto. También añadió que cree que en esa propuesta participó el gobernador y el oficialismo. “Me sorprendió, ni me lo imaginaba”, aclaró.

En los últimos días el litio tuvo un gran lugar entre las discusiones políticas. Al respecto apoyó el proyecto de Lucas Godoy que propone nombrar mineral estratégico al litio. También recomendó que se debería trabajar con especialistas y traer más desarrollo a la provincia. “El litio no es solo la explotación”, dijo.

Para finalizar opinó que la resolución del juicio por el crimen de Jimena Salas no debería ser así. Detalló que hubo un falto trabajo de los fiscales que estuvieron a cargo, que empezaron tarde y dejaron pasar muchos detalles para investigar. “La investigación debería seguir y aprovecharse para seguir buscando, hay elementos interesantes dentro de la justicia Argentina. Quienes fallaron desde el primer momento son los fiscales”, finalizó.

