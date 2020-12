Hoyos: “Zigarán está buscando un estallido social”

Durante una audiencia de conciliación en la localidad de Aguaray, Zigarán habría atacado al Secretario General de ATE.

Mientras se llevaba a cabo una audiencia de conciliación frente al juzgado del Ministerio de Trabajo, Fermín Hoyos, Secretario General de ATE sede San Martín, habría sufrido un intento de ataque por parte del interventor de Aguaray, Adrián Zigarán. “Se levantó a agredirme a trompadas y no llegó pero tampoco me iba a quedar de brazos cruzados. Su contador Argañaraz se interpuso en el medio”, explicó Hoyos. Además sugirió que no sabe hasta donde llegó la confianza del gobernador de la provincia para designar un interventor de esa índole. “Un tipo preparado que viene a administrar un municipio debería venir a mejorar no a agravar”, agregó.

En su defensa Hoyos opinó que Zigarán es un mentiroso, ya que no tenía conocimiento de la existencia de petitorios y actas firmadas en marzo, por el ex intendente Jorge Prado. “Sale agredirme personalmente a mí, como si sería socio de Prado”, alegó. Además dijo que él solo busca la defensa de los trabajadores gobierne quien gobierne y no va a debatir con alguien que esté fuera de sus cabales, haciendo referencia al interventor de Aguaray.

Como si fuera poco, Hoyos contó que días anteriores el interventor agredió por los medios de comunicación a los trabajadores. Entre otras cosas los acusó de coimeros, aduciendo a que se les acabaría la “chupa” y el asado. Ante esto el Secretario General aclaró que no hará denuncias porque es perder el tiempo y prefiere perder tiempo ayudando a los trabajadores. “Estas personas realmente no tienen conocimiento de lo que es ser político. Este hombre trato con piqueteros y piensa tratar así con nosotros”, dijo.

Respecto a la marcha, los trabajadores han decidido continuar. Mañana se llevará a cabo una caminata multitudinaria por las calles de Aguaray, conformada por los trabajadores y familiares. “Este tipo lo que está buscando es un estallido social”, afirmó.

Finalmente adelantó que van a analizar toda esta situación con su asesor legal y advirtió que las amenazas no van a solucionar nada con los trabajadores.

Escucha la entrevista entera acá:

https://fb.watch/27JgQHGQ7-/