Juan Manuel Urtubey: «Todos los procesos autoritarios en el planeta tierra comenzaron de esta manera»

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey advirtió que «Todos los procesos autoritarios en el planeta tierra comenzaron de esta manera. El congreso debe funcionar para garantizar constitucionalidad».

Urtubey estuvo en el programa de Interrogantes en FM Cadena Máxima y allí consideró que la Argentina está viviendo una situación compleja y lamentablemente va a seguir más compleja en los próximos meses, las políticas que se llevan adelante agravan una herencia donde los problemas ya eran gigantes.

Para el ex gobernador de Salta «La grieta sigue y mucho más potenciada que antes, parada desde el odio y el resentimiento, hay que entender la indignación de la gente después de 40 años de fracasos. Todas las medidas económicas que se están llevando a cabo son medidas restrictivas de la actividad económica y se agrava cada vez más los problemas».

Además sostuvo que “en mis 12 años de gobierno, las partidas discrecionales no las eh recibido ni en el gobierno de Cristina Kirchner ni en el de Mauricio Macri, entonces no recibía más de lo que legalmente me correspondía. El problema aquí es que actualmente Salta no está recibiendo lo que legalmente le corresponde. Hay que garantizar la institucionalidad en el país. El congreso de la nación no debe ser un apéndice del poder ejecutivo ni de los gobiernos de provincia, lo peor que puede pasar es coartar la capacidad de legislación de aquellos que fueron electos para representar al pueblo de las provincias. El gran desafío es entender a la Argentina con instituciones, con división de poderes, entendiendo que lo importante para llegar un pacto es lograr consensos y administrar los disensos, las diferencias sin imposición. Tengo vocación política, aunque hace varios años no estoy en la función pública. Voy a hacer todo lo posible para que haya una profunda renovación política y construir grandes acuerdos nacionales con partidos de orígenes democráticos y populares.

Finalmente, el ex gobernador de la Provincia expresó que está ayudando al Gobernador Gustavo Sáenz en todo lo que necesita, hablo sobre financiamiento de los partidos políticos y dio su opinión sobre la actualidad de los medios públicos.