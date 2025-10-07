Las negociaciones para el alto el fuego en Gaza en Egipto son “difíciles y complejas”

Las negociaciones indirectas para un alto el fuego entre Hamás e Israel en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij siguen siendo “difíciles y complejas”, declararon este martes fuentes palestinas al iniciarse el segundo día de conversaciones indirectas. Fuentes cercanas a Hamás indicaron, bajo condición de anonimato, que las conversaciones mediadas por Egipto y apoyadas por Estados Unidos y Qatar, se centran actualmente en establecer los “mecanismos técnicos” necesarios para iniciar la primera fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

El 29 de septiembre, Trump anunció un plan de 20 puntos, aceptado por Israel, que describe los pasos para un alto el fuego gradual, incluyendo la liberación de los rehenes israelíes, el desarme de Hamás y la eventual retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Según las fuentes, el plan estipula que Hamás debe liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas tras el acuerdo público de ambas partes sobre la propuesta.

A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos y suspendería las operaciones militares en Gaza. Hamás anunció el viernes su disposición a liberar a los rehenes israelíes que mantiene en el enclave, de acuerdo con el plan.Trump acogió con satisfacción la declaración e instó a Israel a detener de inmediato sus bombardeos sobre Gaza.