INFORME DE LA CAME

Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre. En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales.

En octubre, las ventas minoristas pymes registraron una variación interanual de -1,4% a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un incremento de 2,8%. En lo que va del año, las ventas acumulan un aumento interanual de 4,2%.

Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año mientras que el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro.

Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento y solo el 14,8% que sí lo es; mientras que el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior.

La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados.

Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente.

Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento.

