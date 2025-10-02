León XIV: “No es provida alguien que rechaza el aborto pero pide la pena de muerte”

El Sumpontífice, oriundo de Chicago, se refirió a una iniciativa de un cardenal estadounidense.

El Papa León XIV afirmó que “no es provida” alguien que rechaza el aborto pero pide la pena de muerte”, en un mensaje dirigido a la Iglesia Católica de los Estados Unidos.

El pontífice, oriundo de Chicago, se refirió a los planes del cardenal Blase Cupich de entregar un premio al senador demócrata Dick Durbin por su labor en favor de los inmigrantes, gesto que generó críticas entre obispos conservadores debido al apoyo de Durbin al derecho al aborto.

León pidió respeto para ambas posiciones, pero subrayó las aparentes contradicciones en estos debates y afirmó: “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”.

Añadió que la misma lógica se aplica a quienes se oponen al aborto pero aceptan un trato inhumano hacia los inmigrantes, cuestionando la coherencia de tales posturas, según una crónica del sitio Newsweek Argentina.

La doctrina de la Iglesia Católica prohíbe el aborto y rechaza la pena capital bajo cualquier circunstancia; además, tanto obispos estadounidenses como el Vaticano insistieron en la necesidad de un trato humano para los migrantes, citando el mandato bíblico de “acoger al extranjero”.