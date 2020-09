Mejorar la calidad del enfermo/ Diputado propone habilitar comunicaciones entre pacientes COVID y familiares

En comunicación con Andrea Lazarte, Julio Moreno, Diputado Provincial, comentó sobre el proyecto que será presentado el próximo martes, que trata sobre el acercamiento de pacientes con covid-19 con sus familiares, virtualmente en medio del tratamiento. ”No se pide mucho. Un celular y la participación de algún enfermero o un médico para manejarlo. Creo que es posible que se realice”, agregó.

”La verdad que nos llama muchísimo la sensibilidad, no sabemos si hay gente que va sobrevivir y que no solamente hay que darle los remedios. Si no también que hay que darle afecto, que también va a contribuir a que esta persona que están con covid puedan mejorar su reserva. Consideramos que es oportuno que le den la posibilidad de se acerquen a sus familiares, no te diría de forma personal pero si a través de un celular, de un llamado, de esas comunicaciones que se hacen ahora” indicó.

Explicó que se trata de un proyecto para mejorar la calidad de los enfermos y los parientes que están a la espera de la recuperación. ”Buscando la forma a través de la tecnología”, sostuvo. ”Creo que es un proyecto interesante y espero que el poder ejecutivo y el COE lo aprueben, justamente buscando la sensibilidad de los parientes y el bienestar”, finalizó.