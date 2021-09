Nutrición/ Lo que hay que saber de la dieta Keto

Hoy, en el programa “Lazarte´n por el Mango” de Andrea Lazarte, la nutricionista Fabiana Lobo habló acerca de famosa dieta denominada “la dieta Keto”.

Esta dieta proviene de la dieta cetogénica, y no es un plan alimentario ya que, tiene un principio y un final, no se puede hacer indefinidamente porque vamos a cambiar a nuestro organismo, los hidratos de carbono y cuerpos cetónicos. “Es una dieta basada en grasas y proteínas, no es para todos”, afirmó.

Para empezarla se necesita una supervisión directa, por un profesional nutricionista y una valoración médica previa, para ver el estado de los riñones, de las proteínas corporales y ver si la persona es apta o no. “Con la keto bajamos de peso rápido y en poco tiempo”

“Se lo puede tomar como un estilo de vida y se lo puede incorporar con la supervisión directa”, manifestó.

Asimismo, la nutricionista explicó que todas aquellas personas que tengan una enfermedad de base, lo mas recomendable es que no la hagan, sobre todo si hay antecedentes de colesterol elevado o triglicéridos elevados en sangre. “Estas personas no, porque la dieta está basada en proteínas y grasas saturadas”, dijo.

Por otra parte, Lobo expresó que, de acuerdo a los estudios y evaluación de la persona, va a surgir el tipo de plan o dieta que necesita para bajar de peso. Cabe destacar que solo la pueden hacer mayores de 18 años.

Finalmente, la nutricionista señaló que con esta dieta se suele bajar un poco más, ya que, al limitar el ingreso de hidratos de carbono, también hay mucha movilización de los líquidos corporales. “Uno se empieza a desintoxicar y a deshinchar, lo ideal es bajar no más de un 10 % de peso por semana”, recalcó.