Outes: “La oposición demuestra inmadurez politica”

El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de Salta, Pablo Outes, se refirió a la actual situación sanitaria que vive la Provincia ante la pandemia y dijo que “no hay inversión o sistema que nos permita igualar las demandas que esta enfermedad implica”. También criticó la inmadurez política de la oposición frente a la situación que se vive.

Outes señaló el alto crecimiento que caracteriza a la pandemia, y aseguró que Salta podría tener 150 camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hace 90 días y hoy estar cerca de las 200, “pero si no se corrigen las conductas de las personas en una semana de puede tener 400 personas internadas en UTI”.

En este sentido, dijo que “no hay relación de la inversión pública con lo que se puede ser el potencial del crecimiento de la pandemia”.

“Escucho a la oposición que critica por los 1200 millones de pesos con los que cuenta la provincia; son los mismos que no dijeron nada cuando Salta se endeudó en 70 mil millones de pesos”, sostuvo el funcionario. “Es parte de la inmadurez política que tenemos”.

En este sentido, explicó que por más millones que se invierta, la expansión de la pandemia puede hacer que en 15 días no haya inversión que la pueda igualar.

Mientras tanto, reconoce que no se puede satisfacer a todos los sectores, y lo político no está ajeno a esto. Ante la situación, Outes pidió “que la política evolucione”.

Cuestionó al diputado provincial Carlos Zapata, que participó en gobiernos anteriores en los que no dijo nada o directamente hace un reclamo parcial.

Respecto al diputado provincial por Rivadavia, Jesús Ramón “Rana” Villa, expresó que hace una crítica en forma sistemática y pareciera que llegó a la política hace 6 meses.

Sobre el senador nacional Sergio Leavy, reconoció que les genera “enojo y molestia”, luego que la semana pasada donara 600 barbijos y mire hacia Salta y San Martín como si estuviera a mil kilómetros cuando solo hace 8 meses dejó la provincia.

Recalcó que el gobernador Gustavo Sáenz, no tomó créditos ni aumentó impuestos, y es una persona que vive en Salta y le transmite a los salteños su preocupación, con su formato político, y es algo que se comenzará a apreciar con el transcurso del tiempo.

Finalmente, resaltó que la pandemia es difícil, pensando que la inversión hospitalaria pública que Salta tuvo en los últimos 70 u 80 años, se tiene que duplicar en 60 o 90 días y aun así es insuficiente.