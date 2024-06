Para la UCA, la pobreza fue del 55,5% en el primer trimestre de 2024 y la indigencia subió a 17,5%

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica informó que casi 25 millones de personas no cubren la canasta básica total.

Más de 24,9 millones de personas son pobres en la Argentina, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA). El trabajo indicó que en el primer trimestre del año el 55,5% de los argentinos no llegó a cubrir sus necesidades. La indigencia, en tanto, llegó al 17,5% en el mismo período.

En el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, según el mismo relevamiento, el nivel de pobreza era de 44,7% y la indigencia de 9,6%. El relevamiento titulado “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina” también señaló que 7,8 millones de personas estarían en situación de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).

Los datos del informe de la UCA se obtienen a través de microsimulaciones. De acuerdo con las mediciones del INDEC, al cuarto trimestre de 2023 la pobreza ascendió al 44,8%, mientras la indigencia trepó al 13,8%.

Según el trabajo de la universidad privada, la inseguridad alimentaria total para las áreas urbanas relevadas alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA).

Mientras se encuentran bajo “inseguridad alimentaria severa” un 10,9% de personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los menores. En el caso del AMBA, estos valores son más elevados y se ubican en: 26,4%, 21,8% y el 35% respectivamente.

Según la UCA, la mitad de los niños y adolescentes asisten a comedores escolares

En Argentina, 20,6% de los hogares padecen insuficiencia alimentaria, es decir, 3,7 millones de viviendas, que totalizan a 11 millones de personas. El informe remarca que esos elevados valores de privaciones alimentarias “buscan ser compensados por diferentes acciones del Estado”.

Al considerar a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que liquida la ANSES mes tras mes.

Mientras el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de un comedor no escolar.

El relevamiento también hizo foco en la educación y la situación laboral en Argentina. Según la UCA, el 23% de los niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria.

Acerca del escenario laboral indica: “Las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.