Para Nanni la política no está a la altura de lo que estamos viviendo

En dialogo con Andrea Lazarte, Diputado Nacional, Miguel Nanni, comentó distintas cuestiones políticas. ”La política tocó fondo la semana pasada porque nos enteramos que se extiende la cuarentena a nivel nacional y provincial, la gente no da más. Para mi es un grave error de diagnostico. Y la gota que colmó el vaso, fue lo de Ameri y las sesiones desorganizadas en el congreso. Claramente la política no esta a la altura de lo que estamos viviendo”, agregó.

En cuanto al presupuesto que presentó el ministro de la nación para el 2012, comentó, ”Yo creo que es un presupuesto para aguantar, para resistir. No para crecer. Lo que necesitamos es seguridad para que la gente invierta, para que venga”. Insistió que se trata de un presupuesto para resistir. En relación al tema dijo, ”Las provincias están siendo muy sumisas. Están consintiendo de que el presidente se quede con más plata para repartir a su arbitrio y no para coparticipar. Salta no va a ver ni un solo centavo”, indicó.

Nanni, explicó, ”yo creo que no hay que tragarse el amague, el impuesto a la riqueza esconde un impuesto perverso que genera más pobreza. Hay un nexo de empresas, el gobierno permanentemente empareja para abajo, ve como un pecado que la gente acumule riqueza y ve como una virtud la pobreza. Creo que debería ser al revés. Ese impuesto debería ser para eso. Lo cierto es que a Salta no viene ni un peso. No hay municipio en la provincia de Salta en donde un hospital no esté haciendo colecta para comprar tubos de oxigeno. El estado no puede vivir del estado. Necesita de la generación de la riqueza. Da la sensación que este gobierno tiene una agenda así”, finalizó.