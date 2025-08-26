Paro de controladores: Estos son los 10 vuelos que se cancelaron

Hoy se cumplirá una nueva jornada de protestas organizada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Las medidas que comenzaron la semana pasada ya perjudicaron a miles de pasajeros.
En relación a las partidas los vuelos cancelados son:
- El vuelo 1489 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeroparque a las 7:10
- El vuelo 1581 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Córdoba a las 9:50
- El vuelo 1435 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Mendoza a las 12:15
- El vuelo 1795 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Iguazú a las 14:35
- El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Ezeiza a las 19:00
En relación a los arribos, los vuelos cancelados son:
- El vuelo 1488 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque a las 6:30.
- El vuelo 1492 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Ezeiza a las 9:00.
- El vuelo 1794 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Iguazú las 11:35
- El vuelo 1434 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Mendoza a las 13:55.
- El vuelo 1580 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Córdoba a las 18:10
Las jornadas de protestas continuarán el jueves entre las 13 y 16:00, mientras que el sábado se suspenderán los despegues entre las 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.