Paro de controladores: Estos son los 10 vuelos que se cancelaron

La medida de fuerza escalonada continua hoy. Más de 15.000 pasajeros se verán afectados, advirtió Aerolíneas Argentinas.

Hoy se cumplirá una nueva jornada de protestas organizada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Las medidas que comenzaron la semana pasada ya perjudicaron a miles de pasajeros.

En relación a las partidas los vuelos cancelados son:

  • El vuelo 1489 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeroparque a las 7:10
  • El vuelo 1581 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Córdoba a las 9:50
  • El vuelo 1435 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Mendoza a las 12:15
  • El vuelo 1795 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Iguazú a las 14:35
  • El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Ezeiza a las 19:00

En relación a los arribos, los vuelos cancelados son:

  • El vuelo 1488 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque a las 6:30.
  • El vuelo 1492 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Ezeiza a las 9:00.
  • El vuelo 1794 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Iguazú las 11:35
  • El vuelo 1434 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Mendoza a las 13:55.
  • El vuelo 1580 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Córdoba a las 18:10

Las jornadas de protestas continuarán el jueves entre las 13 y 16:00, mientras que el sábado se suspenderán los despegues entre las 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor