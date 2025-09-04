Bullrich había pedido en la Justicia Federal allanamientos a periodistas por la difusión de los audios. La oposición también busca interpelar a Karina Milei

El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, pidió hoy el juicio político para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que realizó su cartera en la Justicia Federal en la que solicitaron allanamientos a periodistas y el cese de la difusión de los audios.

«¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich», dijo Mayans en referencia a la denuncia que efectuó Fernando Soto en Comodoro Py, funcionario de Bullrich.

Además, Mayans pidió por una interpelación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: «Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias».