AUTOMOVILISMO

El Gran Premio de Monza es especial para Franco Colapinto, no solo porque es el circuito en el que debutó por primera vez en la Fórmula 1, sino porque se trata de una pista que conoce a la perfección. Es por eso que en la previa de la carrera, el piloto argentino habló de sus sensaciones y se esperanzó con sumar sus primeros puntos en la competencia.

“Esta fue la primera pista en la que corrí el año pasado, así que de aquí en adelante recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza, es un circuito que me gusta y está llena de apasionados Tifosi”, indicó el piloto de Alpine.

Por otro lado, comentó que se está sintiendo cada vez mejor con el auto, pero que aún queda mucho por hacer: “Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes. Creo que lo tengo bajo control”.

Además, indicó que están trabajando en equipo para mejorar en cada detalle y tratar de sumar sus primeros puntos en la temporada: “Los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro. La pista puede ser complicada por la cantidad de rectas”.