El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una de las declaraciones más esperadas del proceso: la de Martín «Chori» Domínguez, el último custodio que acompañó al exfutbolista durante la internación domiciliaria que atravesó en el barrio privado San Andrés, en Benavídez. Su testimonio es considerado clave porque estuvo presente durante los últimos días de vida del astro y podría aportar nuevos detalles sobre las condiciones en las que se encontraba antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

Domínguez integraba el equipo de seguridad de Maradona y alternaba los turnos con Julio César Coria —quien fue detenido por falso testimonio durante el primer juicio— y Julio Soria. Se espera que el custodio relate cómo transcurría la internación domiciliaria, quiénes ingresaban a la vivienda y cuál era el estado de salud del ex capitán de la Selección argentina durante ese período.

La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde se desarrolla el nuevo juicio luego de que el proceso anterior fuera declarado nulo por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental sobre el caso. El debate busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud acusados de presuntas negligencias en la atención médica de Maradona.

Los fiscales consideran que la declaración de Domínguez puede ayudar a reconstruir cómo era la rutina dentro de la vivienda y si existieron señales de deterioro físico que no recibieron la atención adecuada. Su testimonio se suma al de médicos, enfermeros, especialistas y otros testigos que ya pasaron por el juicio en las últimas semanas.

En paralelo, continúa pendiente el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, cuyo inicio permanece demorado por un planteo de recusación contra una de las magistradas del Tribunal Oral. Mientras tanto, el proceso principal sigue avanzando con la declaración de nuevos testigos considerados relevantes para esclarecer las circunstancias de la muerte del exfutbolista.

La declaración del último custodio representa una nueva instancia clave en un juicio que busca determinar si existieron responsabilidades penales en la atención que recibió Maradona durante sus últimos días de vida y establecer si hubo negligencia por parte del equipo médico que estaba a cargo de su cuidado.