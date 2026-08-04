Tras el receso invernal del Congreso, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa de las próximas semanas. El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá como principal objetivo ordenar la hoja de ruta parlamentaria del oficialismo, con especial foco en la Ley de Propiedad Privada y el resto de las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

La reunión comenzará a las 13 y contará con la participación de los principales referentes de La Libertad Avanza, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros integrantes del equipo político del Gobierno. El objetivo será coordinar la estrategia para reactivar el tratamiento de los proyectos que quedaron pendientes antes del receso legislativo.

Uno de los temas centrales será la nueva versión del proyecto de Ley de Propiedad Privada, que volverá a debatirse este jueves en el Senado. El oficialismo busca introducir cambios para reunir el respaldo de los bloques dialoguistas, especialmente de los gobernadores, luego de que la iniciativa fuera modificada en al menos 16 oportunidades durante las negociaciones parlamentarias.

Entre las modificaciones que analiza el Ejecutivo figura elevar del 15% al 25% el límite para la venta de tierras rurales a extranjeros, uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos dentro de la oposición y de algunos aliados. La intención es acercar posiciones y destrabar una reforma que el Gobierno considera prioritaria dentro de su agenda legislativa.

Además de la Ley de Propiedad Privada, la mesa política repasará el estado de otros proyectos clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el régimen de Inocencia Fiscal y nuevas iniciativas vinculadas a la desregulación económica. Desde la Casa Rosada buscan acelerar el tratamiento de estas propuestas antes de que la agenda parlamentaria quede condicionada por el calendario electoral de 2027.

Tras la reunión, Patricia Bullrich ofrecerá una conferencia de prensa en el Senado para presentar los cambios incorporados al proyecto de Ley de Propiedad Privada y explicar la estrategia con la que el oficialismo intentará obtener los votos necesarios para su aprobación. El encuentro marcará el relanzamiento de la actividad legislativa del Gobierno luego del receso invernal y definirá las prioridades políticas para las próximas semanas.