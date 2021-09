Rechazaron el pedido de sobreseimiento que presentó el diputado Gustavo Orozco

El diputado provincial Gustavo Orozco dialogó con “Máxima Tarde” y contó como avanza la causa en su contra por torturas y vejaciones.

Orozco explicó que le llama mucho la atención cuando hay movimiento en su causa, por que es la misma justicia quien se encarga de esparcir la información en los medios de comunicación.

Durante esta semana se supo que la Sala IV del Tribunal de Impugnación, rechazó la petición de sobreseimiento por caducidad presentada por la defensa de Orozco. “Ya hablé con el abogado y la carta fue apelada, ahora va a la corte y será la corte la que tiene que decidir”, comentó. Orozco terminó involucrado en esta causa cuando era Jefe de la Brigada en Rosario de la Frontera.

Por otra parte contó que después de las elecciones PASO a nivel nacional, le sacaron fotos en sus lugar de trabajo y luego de eso fue imputado. Según el legislador intentan darle un correctivo cada vez que se cansan de su posición política. “Yo apoyo al gobierno de Gustavo Sáenz y decidí no apoyar la candidatura de Emiliano Estrada”, explicó. También sumó que la población sabe que él no pertenece a ninguna estructura política y aun así fue nuevamente electo para ejercer cuatro años más como legislador. “Yo no quise ser candidato de Salta Gana y me negué”. “Creo que no puedo acompañar al Kirchnerismo que es distinto al peronismo”, afirmó.

Respecto a la alineación del gobernador salteño opinó que hay mucha gente que no apoya el Kirchnerismo y él va a seguir apoyando a Sáenz. Además remarcó que la única forma de que los ciudadanos reviertan la situación de atropello, es siendo más selectivos y conscientes a la hora de votar. “Lo que veo hoy es que el único frente que puede cambiar es Juntos por el Cambio”, acotó. Hizo referencia a que la provincia viene siendo gobernada por el Kirchnerismo y Juntos por el Cambio no tuvo la oportunidad de demostrar que puede hacer cosas distintas.

