“Robaban motos y las desarmaban”: cae banda de motochorros en Salta Capital

Cinco hombres fueron detenidos y se secuestraron 12 motocicletas, autopartes y drogas en los allanamientos.

La Policía de Salta desarticuló una banda dedicada a delitos contra la propiedad en la Capital, tras investigaciones iniciadas por denuncias de robo calificado bajo la modalidad motochorros.

En la madrugada del lunes, se realizaron allanamientos en seis inmuebles de los barrios Solidaridad, Primera Junta, La Paz, San Justo y Santa Mónica, donde fueron detenidos cinco hombres involucrados en la organización.

Según la investigación, el modus operandi consistía en robar motocicletas para luego desarmarlas y comercializar las autopartes.

Durante los procedimientos se secuestraron 12 motos, autopartes y otros elementos de interés para la causa. Además, se halló sustancia estupefaciente, por lo que intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Todas las actuaciones contaron con la intervención de la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 5, en el marco de la causa por delitos contra la propiedad y tráfico de drogas.