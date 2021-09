Rojelio Nerón: “Soy el intendente más pobre del país”

El intendente de Santa Victoria Este, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

Nerón, funcionario wichí de la localidad mencionada, comenzó hablando sobre su gestión y el orgullo que significa para todo su pueblo: “Es un desafío muy lindo, agradecerle a dios principalmente. Como siempre he dicho, no me da vergüenza de dónde vengo, soy el intendente más pobre del país, quiero que el indígena tenga la posibilidad de expresarse. Santa Victoria la está pasando con una emergencia desde hace mucho tiempo”.

Por otro lado, el político habló sobre los problemas de agua que desde siempre amenazaron a toda la localidad: “Los pozos los hicieron, pero falta terminar la red de agua. Como intendente trato de buscar que el día de mañana el gobierno entienda que el problema número 1 es el agua. Ojalá que este año no se mueran tantas personas como el año pasado. La estamos pasando mal y peleando con la provincia para que ponga vehículos que permitan llevar agua a las comunidades”.

Finalmente, Nerón se refirió a la importancia de la reforma constitucional, de la cual participará como convencional constituyente: “Va a ser un desafío, la primera propuesta que tenemos es una ley de los indígenas. Muchos me dirán que sí hay una ley, pero nunca se cumplió, quiero proponer una ley indígena con una ley que se la estudie 2 años con presupuesto. Ojalá que todos entiendan que la cultura de los hermanos coya con los wichí son distintas, las coyas están más avanzados que los wichís de acá. Tenemos el sueño de que podamos llegar y conseguir de que los chicos sean parte de esta provincia tan linda”.

