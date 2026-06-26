El ex senador libertario, Adrián Ravier, fue presentado oficialmente este viernes como nuevo vocero presidencial durante un acto en la Casa Rosada, en el que tuvo su primer contacto formal con los periodistas acreditados. Designado por el presidente Javier Milei para reemplazar a Manuel Adorni, el flamante funcionario evitó responder preguntas en esta primera aparición y confirmó que brindará una conferencia de prensa semanal todos los martes a las 11.

Antes de referirse a su nueva función, Ravier expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los terremotos que afectaron al país y recordó que el Gobierno argentino ya ofreció asistencia humanitaria. Luego realizó una breve presentación de su trayectoria académica y profesional, destacando su formación como economista y su experiencia vinculada al pensamiento liberal.

El nuevo vocero llega al cargo tras la salida de Manuel Adorni, quien dejó la función para continuar como jefe de Gabinete mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Con este cambio, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia de comunicación y recuperar una dinámica de conferencias de prensa periódicas con los medios.

Ravier anunció que la primera conferencia de prensa abierta será la próxima semana y que su objetivo será mantener un contacto institucional más frecuente con los periodistas acreditados. El Gobierno pretende así reforzar la comunicación oficial en una etapa marcada por la agenda económica y las repercusiones políticas derivadas del caso Adorni.

La presentación se realizó pocas horas antes de que Javier Milei iniciara una nueva gira internacional y forma parte de una reestructuración más amplia en el área de Comunicación y Prensa. El oficialismo apuesta a que Ravier asuma un rol central en la difusión de las políticas del Ejecutivo y en la relación cotidiana con la prensa.

Con este debut, Adrián Ravier inició formalmente una nueva etapa como portavoz del Gobierno nacional. A partir de ahora será el encargado de transmitir la posición oficial sobre las principales decisiones del Ejecutivo y de encabezar las conferencias de prensa desde la Casa Rosada.