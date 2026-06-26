La crisis provocada por el doble terremoto en Venezuela abrió un nuevo escenario político para el gobierno de Delcy Rodríguez, que enfrenta el desafío de gestionar la emergencia mientras crecen las presiones internas y externas para avanzar en una apertura democrática. En medio de las tareas de rescate y la llegada de ayuda internacional, el oficialismo busca sostener la gobernabilidad en uno de los momentos más delicados desde la salida de Nicolás Maduro del poder.

El desastre dejó cientos de muertos, miles de heridos y graves daños en infraestructura, lo que obligó al Gobierno a decretar el estado de emergencia nacional. La magnitud de la tragedia modificó las prioridades de la agenda política y obligó al chavismo a abrir canales de diálogo con distintos sectores para coordinar la asistencia humanitaria y la reconstrucción del país.

En paralelo, la oposición considera que la crisis representa una oportunidad para impulsar acuerdos políticos más amplios. En los últimos días comenzaron contactos entre dirigentes oficialistas y opositores moderados, alentados por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en mecanismos de cooperación institucional durante la emergencia. Sin embargo, persisten fuertes diferencias con sectores liderados por María Corina Machado, que mantienen una postura más confrontativa.

La administración de Donald Trump también juega un papel central en este nuevo escenario. Washington anunció un amplio operativo de ayuda humanitaria, flexibilizó temporalmente algunas sanciones para facilitar las tareas de asistencia y mantiene una fuerte influencia sobre el proceso político venezolano. Analistas consideran que la prioridad de la Casa Blanca es garantizar la estabilidad y evitar un colapso institucional que agrave aún más la crisis.

Mientras tanto, la población continúa enfocada en las tareas de rescate y en la búsqueda de desaparecidos. La emergencia humanitaria mantiene en suspenso buena parte del debate político, aunque especialistas advierten que las decisiones que adopte el chavismo durante las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo del país una vez superada la etapa más crítica del desastre.

El doble terremoto no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno venezolano, sino que también reconfiguró el escenario político interno e internacional. La forma en que el oficialismo gestione la emergencia y la relación con la oposición y con Estados Unidos será clave para el futuro inmediato de Venezuela.