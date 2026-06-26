El Gobierno nacional completó el proceso de privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay al adjudicar la concesión por 25 años al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y marca el cierre de una de las licitaciones más importantes de la gestión de Javier Milei.

La nueva concesión comprende la modernización, el dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Según el Ministerio de Economía, el contrato permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior.

La adjudicación se definió luego de un proceso licitatorio en el que Jan De Nul obtuvo una mejor calificación técnica que la empresa belga DEME. Aunque ambas compañías presentaron la misma oferta económica, el mayor puntaje técnico terminó inclinando la balanza a favor del consorcio ganador. Además, el Gobierno destacó que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes.

Desde el oficialismo sostienen que la nueva concesión permitirá realizar obras de profundización del canal, incorporar tecnología para mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer los controles contra el narcotráfico. También aseguran que el esquema funcionará bajo un sistema de obra pública por peaje y riesgo empresario, sin aportes directos del Estado nacional.

En paralelo, la decisión recibió críticas desde distintos sectores de la oposición, que cuestionaron el proceso licitatorio y denunciaron presuntas irregularidades en la adjudicación. También expresaron preocupación por los vínculos entre algunos actores privados involucrados en la concesión y personas cercanas al Gobierno.

Con la firma del contrato prevista para las próximas semanas, comenzará una nueva etapa de gestión privada de la principal vía fluvial del país, considerada estratégica para la producción agroindustrial y el comercio exterior argentino.