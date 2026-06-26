La Selección argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con un equipo alternativo. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados gracias a las victorias sobre Argelia y Austria, el entrenador Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para rotar el plantel y preservar a varios de los habituales titulares.

El cuerpo técnico evalúa realizar numerosas modificaciones respecto al equipo que venció a Austria. Entre los jugadores con mayores posibilidades de ser titulares aparecen Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Nicolás González y Julián Álvarez, mientras persiste la incógnita sobre la presencia de Lionel Messi, quien podría ser preservado o sumar solo algunos minutos.

La decisión responde a la necesidad de administrar las cargas físicas antes del comienzo de la fase eliminatoria. Argentina ya aseguró el liderazgo del grupo con puntaje ideal y no depende del resultado ante Jordania, por lo que Scaloni prioriza llegar con el plantel en óptimas condiciones para los cruces decisivos.

Jordania, por su parte, llega sin chances de clasificación tras perder frente a Austria y Argelia. El conjunto asiático buscará despedirse del torneo con una buena actuación ante el vigente campeón del mundo, en el que será el último partido del Grupo J.

Además del resultado, el encuentro servirá para que varios futbolistas argentinos sumen minutos y demuestren que pueden convertirse en alternativas de cara a la etapa de eliminación directa. La rotación también permitirá evaluar el nivel de jugadores que tuvieron escasa participación en los dos primeros compromisos del certamen.

Argentina afrontará el partido con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo del Mundial, aunque con la intención de cerrar la fase de grupos con una nueva victoria antes de enfocarse en los dieciseisavos de final.