Alerta Amarilla: un motociclista murió y su pareja quedó grave tras chocar con una estructura caída por los fuertes vientos

Un joven perdió la vida y una mujer de 22 años fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, luego de impactar con una estructura metálica que se había desplomado en la zona sur.

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada sobre la avenida del Carnaval, en cercanías al estadio Padre Ernesto Martearena, en la zona sur de la ciudad de Salta. Un motociclista perdió la vida en el acto y su acompañante, una mujer de 22 años, resultó con heridas de gravedad, tras embestir una estructura metálica que se habría desplomado producto de los fuertes vientos registrados gran parte de la madrugada y de la mañana de hoy.